Росгвардейцы в Калужской области за неделю выявили 23 нарушения при обращении с оружием

За последнюю неделю сотрудники Росгвардии в Калужской области составили 23 протокола за нарушения — в основном речь идёт о неправильном хранении оружия и проблемах с перерегистрацией.

При этом жители региона добровольно сдали 8 единиц оружия. Кроме того, граждане и организации подали больше 300 заявлений на оформление документов по оружию и боеприпасам. По ранее поданным заявкам правоохранители выдали свыше 320 разрешений.

В Росгвардии напоминают: оружие — это всегда серьёзно, поэтому важно строго соблюдать все правила — от хранения до передачи и использования.