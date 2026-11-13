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Общество

Росгвардейцы в Калужской области за неделю выявили 23 нарушения при обращении с оружием

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:09
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За последнюю неделю сотрудники Росгвардии в Калужской области составили 23 протокола за нарушения — в основном речь идёт о неправильном хранении оружия и проблемах с перерегистрацией.

При этом жители региона добровольно сдали 8 единиц оружия. Кроме того, граждане и организации подали больше 300 заявлений на оформление документов по оружию и боеприпасам. По ранее поданным заявкам правоохранители выдали свыше 320 разрешений.

В Росгвардии напоминают: оружие — это всегда серьёзно, поэтому важно строго соблюдать все правила — от хранения до передачи и использования.

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