Росгвардейцы в Калужской области за неделю выявили 23 нарушения при обращении с оружием
За последнюю неделю сотрудники Росгвардии в Калужской области составили 23 протокола за нарушения — в основном речь идёт о неправильном хранении оружия и проблемах с перерегистрацией.
При этом жители региона добровольно сдали 8 единиц оружия. Кроме того, граждане и организации подали больше 300 заявлений на оформление документов по оружию и боеприпасам. По ранее поданным заявкам правоохранители выдали свыше 320 разрешений.
В Росгвардии напоминают: оружие — это всегда серьёзно, поэтому важно строго соблюдать все правила — от хранения до передачи и использования.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь