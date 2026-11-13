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Общество

В Калугу приехала делегация из Гомельской области

Дмитрий Ивьев
13.11, 12:36
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13 ноября в Калужской области с рабочей поездкой делегация Гомельской области во главе с председателем областного исполнительного комитета Иваном Крупко.

Сопровождает делегацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов.

- Программа насыщенная. Подпишем ряд соглашений. Тем для переговоров много. АПК, стройка, промышленность, гуманитарное сотрудничество, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Гости посещают наши предприятия, а также жилые комплексы, которые построены с участием белорусов.

На площади Победы они возложили цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

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