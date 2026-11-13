Большинство россиян считают чтение способом справиться с осенней хандрой

Книжный сервис Литрес и банк ВТБ провели исследование о влиянии чтения на эмоциональное состояние россиян в осенний период. Опрос показал, что 75% респондентов считают чтение способом справиться с осенней хандрой и улучшить настроение.

С наступлением осени читательские привычки меняются: 76% опрошенных называют это время года самым подходящим для чтения и прослушивания книг, а почти половина — 48% — читает больше, чем в другие сезоны. 38% респондентов отметили, что стали читать немного чаще, а 10% — значительно чаще.

Для трети опрошенных (33%) идеальная обстановка для осеннего чтения — тишина и уединение, для 27% важный атрибут — чашка горячего чая, какао или глинтвейна. По мнению 25% респондентов, атмосферу осенней книге придают уютные описания быта и шуршание листьев, а 22% считают определяющими время и место действия сюжета.

В жанровых предпочтениях осенью лидируют детективы — их назвали 24% опрошенных. На втором месте — фэнтези (19%), на третьем — любовный роман и драма (по 14%).

Среди классических произведений с осенью чаще всего ассоциируют «Собаку Баскервилей» Артура Конан Дойля — её выбрали 17% респондентов, следом идут «Дракула» Брэма Стокера (8%) и «Записки охотника» Ивана Тургенева (6%). Из современных книг лидером стало произведение Стефани Майер «Сумерки» — его назвали 16% опрошенных, а также «Шоколад» Джоанн Харрис (10%) и «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа (7%).

Онлайн-опрос проведён в октябре 2026 года среди пользователей Литрес и клиентов ВТБ. В исследовании приняли участие более 800 человек из разных городов России.