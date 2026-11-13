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Общество

В Боровске готовятся к строительству детской школы искусств

Дмитрий Ивьев
13.11, 10:16
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В Боровске на улице Ленина, в районе Косого оврага, стартовала подготовка к возведению детской школы искусств. Сейчас подрядчик обустраивает городок для рабочих, рассказали в администрации округа.

В ближайшее время на площадке установят ограждение и создадут временную инфраструктуру. Затем специалисты займутся подготовкой территории: проведут геодезические работы, выполнят планировку участка и подготовят площадку для монтажа опор свайного поля.

До мая предстоит перенести теплотрассу и высоковольтную линию электропередач, а также обустроить подъезд и уложить асфальтовое покрытие. Все эти мероприятия — часть подготовительного этапа перед началом основного строительства.

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