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Общество

В 45-й школе открыта экспозиция «СВОя высота»

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:52
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На крыше здания установлен обелиск и размещены фотографии выпускников школы, родителей учащихся и калужан, погибших в ходе проведения специальной военной операции. В церемонии открытия приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, Почётный гражданин Калуги и Калужской области, президент Союза строителей Николай Алмазов, депутат Эльвира Капитонова, педагоги, ученики, родные и близкий погибших участников СВО.

«Экспозиция очень трогательная и душевная. В 45-й школе создан один из лучших в России школьных музеев, на очень высоком уровне ведётся работа по патриотическому воспитанию молодёжи. Благодарю педагогический коллектив и учеников за то, что бережно хранят память о воинах, павших в боях на нашу Родину. Вечная память героям!», – поделился впечатлениями Юрий Моисеев. 

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