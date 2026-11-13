Куртки из Калужской области приглянулись спецпосланникам президента США
12 ноября мировые СМИ следили за переговорами Владимира Путина со спецпосланниками президента США — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Неожиданной деталью встречи стала одежда: в аэропорту гостей встречал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в пуховике с российской символикой — такие куртки производят в Калужской области.
Эта модель — часть формы олимпийской и национальных сборных России. В ней российские спортсмены одержали победу на Паралимпиаде-2026. По словам губернатора Владислава Шапши, куртки понравились американским гостям, и российская сторона вручила им такие же в качестве подарка.
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