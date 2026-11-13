Калужская область принимает Клуб бережливых губернаторов

В Калуге проходит встреча Клуба бережливых губернаторов — на ней регионы обмениваются эффективными управленческими практиками. Губернатор Владислав Шапша представил достижения области в сфере бережливых технологий.

Участники обсуждают современные подходы к повышению эффективности госуправления — от Сахалина до Калининграда. Отдельное внимание уделяют масштабированию успешных проектов. Например, обнинский опыт оптимизации расписания бассейнов сейчас внедряют ещё в четырёх муниципалитетах: в сумме это даст 25 дополнительных сеансов в день — эффект сопоставим со строительством двух новых бассейнов.

О перспективных планах и сильных сторонах калужских практик рассказал заместитель гендиректора «Росатома» Сергей Обозов. Опыт региона уже перенимают другие субъекты: Новгородская область использует калужскую методику анализа обращений жителей от ЦУР, а с коллегами из Белгорода ведётся совместная работа над ИИ-ассистентом для бережливого методолога.

Своим опытом также поделился глава ДНР Денис Пушилин — он рассказал, как принципы бережливого управления помогают решать важные задачи, в том числе в сфере поддержки участников СВО и их семей.

Владислав Шапша поблагодарил коллег за продуктивный диалог и отметил, что Клуб бережливых губернаторов — это действенная площадка для обмена решениями по актуальным вопросам.