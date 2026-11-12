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Общество

В Обнинске искали научные объяснения сказочным событиям

Дмитрий Ивьев
12.11, 14:06
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В рамках проекта «Десятилетие науки и технологий в России» в ИЦАЭ Обнинска искали научные объяснения сказочным событиям, знакомились с создателями книги «Физика в сказках. Книга первая» и убеждались, что за волшебными историями скрываются вполне реальные законы природы.

Мероприятие началось с интеллектуальной игры «Адреналин: физика в сказках». Участники проверили свою логику и эрудицию, а заодно узнали, почему звук под водой распространяется быстрее, чем в воздухе, и что происходит с водой при замерзании

Продолжили публичным разговором «От сказки до формулы». Вместе с автором книги, учителем физики Надеждой Астаповой, и одним из инициаторов проекта, заместителем директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Иваном Астаповым, узнали, как появилась идея объединить науку и сказочные истории. Арина Баясхаланова, аспирант НИЯУ МИФИ и иллюстратор книги, рассказала, как научные идеи превращаются в яркие образы, а Сергей Дмитриев, представитель Музея мировой атомной энергетики в Обнинске, поделился тем, какую роль увлекательные истории играют в популяризации науки. 

Завершилась встреча вручением участникам книг «Физика в сказках. Книга первая» с автографами автора и иллюстратора и памятных подарков. 

В Десятилетие науки и технологий проводятся олимпиады, конкурсы и чемпионаты в области науки и техники, а также по всей стране и за ее пределами развиваются проектная деятельность и научно-техническое творчество.

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