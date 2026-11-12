Калужская скорая помощь отметила 105-летие

Служба скорой помощи в Калуге была создана в 1921 году, в то время Губздравотдел имел всего 22 лошади и ни одной машины. Поэтому первая скорая медицинская помощь в городе оказывалась на извозчиках. После Великой Отечественной войны практически всю службу здравоохранения пришлось восстанавливать заново. В 1953 году была создана станция скорой и неотложной медицинской помощи города Калуги. С 1963 года началось формирование выездных бригад, были радиофицированы все машины скорой помощи. В настоящее время «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» обслуживает население Калуги общей численностью порядка 350 тысяч человек, радиус обслуживания 25-30 км.

Поздравил со знаменательной датой сотрудников регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, вручил им почётные грамоты, благодарственные письма и подарки председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

«Работников калужской скорой помощи всегда отличал высокий профессионализм, мужество и самоотдача, случайные люди здесь не задерживаются. Вы всегда на передовой, боретесь за здоровье калужан, спасаете жизни людей. От всей души благодарю вас за ваш нелёгкий ежедневный труд, за надёжность, терпение и большое сердце! Желаю, конечно же, крепкого здоровья, слаженной работы и благодарных пациентов, тепла и благополучия в семьях, терпения и сил!», – обратился к виновникам торжества председатель Думы.