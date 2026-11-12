Рейтинги Forbes и РБК назвали лидеров среди работодателей 2026 года

Forbes и РБК подвели итоги ежегодных рейтингов работодателей, оценив компании по экологическим, социальным и управленческим критериям. В рейтинге Forbes приняли участие более 220 крупных компаний, в рейтинге РБК — более 380.

Методология Forbes делит участников на четыре группы — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», а итоговый балл складывается из показателей по трём направлениям: экология, работа с сотрудниками и корпоративное управление. В рейтинге РБК компании первой группы считаются победителями с равным статусом, без внутреннего ранжирования; оценка строится более чем по 40 показателям — от условий труда до деловой репутации.

Например, банк ВТБ шестой год подряд получил «платиновый» статус в рейтинге Forbes, набрав высокие баллы по всем трём направлениям оценки. В рейтинге РБК банк третий год подряд вошёл в первую группу лидеров.

Экспертная оценка проходит более чем по 40 показателям, в том числе по таким направлениям, как условия труда и забота о сотрудниках, эффективность бизнеса, инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.