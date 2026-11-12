Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Рейтинги Forbes и РБК назвали лидеров среди работодателей 2026 года
Новость дня Общество

Рейтинги Forbes и РБК назвали лидеров среди работодателей 2026 года

12.11, 14:16
0 1546
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Forbes и РБК подвели итоги ежегодных рейтингов работодателей, оценив компании по экологическим, социальным и управленческим критериям. В рейтинге Forbes приняли участие более 220 крупных компаний, в рейтинге РБК — более 380.

Методология Forbes делит участников на четыре группы — «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза», а итоговый балл складывается из показателей по трём направлениям: экология, работа с сотрудниками и корпоративное управление. В рейтинге РБК компании первой группы считаются победителями с равным статусом, без внутреннего ранжирования; оценка строится более чем по 40 показателям — от условий труда до деловой репутации.

Например, банк ВТБ шестой год подряд получил «платиновый» статус в рейтинге Forbes, набрав высокие баллы по всем трём направлениям оценки. В рейтинге РБК банк третий год подряд вошёл в первую группу лидеров.

Экспертная оценка проходит более чем по 40 показателям, в том числе по таким направлениям, как условия труда и забота о сотрудниках, эффективность бизнеса, инновационное развитие, социальная ответственность и деловая репутация.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IlVjZ0U1VnFCUitBUDVZTndBZ2lIT3c9PSIsInZhbHVlIjoieTIralNCY1BObWx0QTB6Wlp1bDdWd00xbEVlR2RKbnI4Rm11TUlCQ2hQN0dnOVd2MEFKSTRXejhLaGFTZGorcFBwOUI0MTN0aUErU0RndUx5Q1l6QUI5ZHZKTjVkclRTS2liNGdMWkVGam93UGJlWi91MVNVN2xwRzdKNXFBRm5qNEJnUjVPM09RcHJUUmtmbkxvOUpxODJUdHd4NXo4VThIbUdyK01TTWlIUTlOOEFUVEwwQ01oNW5pTUlqaDRKd3VjbFB5bjEvUEw0aWQ1alNLUlc2YmZ0ZnFPUmUzOEhTSHBUMEhpMng3MmNkN3hhVW1SK2dXSmV2K3hrazVFdnlFbVIyUCtYTW9qUzlOeENrT3NJOVhvakxQeGg0emo0cFpUckxNSW1CR01RbG9Xd3Z5eitnVkpnMmVETmFTTElQWWR6NE9lMXlmTDUzd05qRzZaK3FqMWVTSXFzUzB1T20vdWZTNHpnblAvNWFpNmhXQTJybFkyY0R3RzJOU0RSN2NxYUFyWlRBUkhYbEkwZUpoWllMTkU0SFZQOVJNazhLS29TcDZaK3M4eFlZMkJTK2ROdlhhQk55ajRJdHNrLyIsIm1hYyI6IjM4NGFhYmFkNjY5NTg0YTRhN2ZlNTAyNDJhNDUwYmQ2YWIyMzE5YzJhYzY4NTc3YjA1OTdiNTFjZjRmMThjY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNIRHlSL2JGd0ExbkhQR1FXMnk4VXc9PSIsInZhbHVlIjoidStudHU2NndwUzE1dmpqN28wZVAxSU15VEpvQ09SaG1MVWVFOEtZWFBCVzU2SUhpVDI2NHJnYzEydytVTmY2b0hiWEFYbjlDWVBVREJrV3MrdXZIS1VQK0tNWEc2M0QrREx3UXJCelBpNlRWK0FYTWphOVJxb2ErNFdyaU9odzd4dDNUTjR2S1Y5bWQzWnFyaE1QNE83UGRFY0lXck9uR2ZlYjNJZitudHBqR1licWJsUmFoZzNXNTlLOStYVGU2bjhRU3h0bmhMWXJuOTUwVjdHQm9KazdtanU1QUUyWlEvMFBBMjg1YlJNUFI2VWpYNkVGNUZURG1KOFJQQUROWXByWlBrdWlla1JnN0pXd3Zkd3BEa1U5Vll6RGdsbXIybkdVQUtobnZ4d3k5Z21XVEEvTFdTWDRjL1lHWnRYZm4wQTlQdHhFZjZwL0hzK1VnemxjUDBpVDU1UXc1cTEwWGRTZ0ZjbzcxNEQwSDVWeGg5MEZBZU1EbXZzS0tNL3k2RjN2QTlRbm52MnVtaTNtN24wYnNrMjZCTTZKTnIwT21jdExVSXEwU0NyM08xT1B4TzlObTFsMWE1QnliR2h1VFgyenAxdW9jLzZLazB0Q0krOEV3SmE3VWRHNWZsd2hnVHdiSU1pL01GVnhNem16YzNSd0MxK1dVRW04SUc3cURNYXg5S283UVkyNjM4NG51V2gxMldLTStueVdpOWs0K2s5OVI1ZW9qSUljaCtCQzRvU3J0eWhXYUZ0clFobXNqUk9FR1h5cGdnVDQ5dHpoRFRYbkJDUnlwSEo1eXhHRWpDd1JxbDhPVUpKUk45M1hFd21yZWYrcXQ3N3huaEFtbyIsIm1hYyI6IjlmMDU3Yjk2NDVmNzA5ZGFiMDk4YmVlM2ZjZjIwNGY0MDM3ZDExMmMxNTBiNzI5NzVkOGY3ZTMyNTU3MjQ5NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+