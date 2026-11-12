Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские студенты подали больше 3 900 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал»
Общество

Калужские студенты подали больше 3 900 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Дмитрий Ивьев
12.11, 12:21
0 926
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Стали известны итоги регистрации на десятый, юбилейный сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Проект работает в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минобрнауки России и платформы «Россия — страна возможностей».

Сезон получился рекордным: в олимпиаде участвуют свыше 230 тысяч студентов по всей стране — они подали почти миллион заявок (более 990 тысяч). От Калужской области зарегистрировались 1 165 студентов, которые оформили 3 914 заявок.

В этом году олимпиада охватывает 68 направлений — есть варианты и для тех, кто учится на инженерных и технических специальностях, и для студентов гуманитарных, медицинских и социально-экономических профилей. Задания готовят эксперты ведущих вузов вместе с компаниями-партнёрами.

Отборочный этап пройдёт с 13 по 29 ноября 2026 года: участникам предложат практико-ориентированные задания. Заключительный этап запланирован на февраль — апрель 2027 года, а итоги десятого сезона подведут в мае–июне 2027 года.

Победители смогут рассчитывать на денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также на стажировки в компаниях-партнёрах олимпиады.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVTaW9JQ0R3QTFFV1lHUlRJR2diVEE9PSIsInZhbHVlIjoiNEptekMyZDhIemR2SWd6eHdjeVhoTG5zNlc4WHVBVDVCYVFkSzNFc1N0dDRIY1V5bW9DQ3R3RWJGdENmRXRKdE5oUnRLY2U1eldzREl6NFJRam1RUDZUQUxLaEJKRGgrS1kybmNCQ3VDdFlpdmY2M2tNZGFiM2lZK2M0TUZrNE5mU1VIQllaOEdaWnJyMkNVdXVHR0pCczBFRXJrazAzczE2WmVJVlJBSjlRZWRCQUtzdzZSZHhkcWNCMjFzTWQrQmoybVVLVWNXLzBmK1pPZnpnOHZBR3R6aEh1ZkFkMmRLSG1xTFJUeDN1M29WaTV0QlN4WStVOTAveTRCOGVMdTU4T2owa25aZnhxMzE4OS9lZlp1ZjA3YVFRK0U0UHcrQW56RTdTUGtCbkVHUUFIOWk1V1lmYmYwVzVFbFhRRUVtaGdsMFlxcklHVlg1RUcxZkhKeE9XU0orSjlhUzFHMk1acU9LWGZaV0p0QXdiaGFlTDJZcWdIaGtTZVNUUTFZYVFjenNKOFdSN0ZGSy9HaTFsVEJJTE1jRkxITTVOTTNGZlFsUWlYL2grd3l1VEZES05tQkZVOW9wMjZQS2l3QyIsIm1hYyI6ImM3OTk5ZDA1Mzg3YmQ4MzNjODFhZTEwMGI0MWU1YzFjYWVlOTBhNjM2NjczZGI5MTM3ZDE5MDkwZmNhZTFkMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImgvbDh3clNNTTJuN29GM2tFTTBBZGc9PSIsInZhbHVlIjoiVDNtOUpxN2oxeHExNDZ2YThpK1JiWTdKVU9VN3RLNVZrR21qN0kxRW9hV3pYbXMvY2grclluSEFISCtLZWU2eDRkRnYrN0x2cHE3WEdmWUNkZVd6cVZGalBuQW1GR2tHNC9rT2Urbmg1N1BRdG1GN0pydXh5aWV5eFBBdHUrRU9RM2xXcmZTemlpRjRMOU1SOXAwUkdSYmxTVnJhb0lRNjNLZ0h3NW1WVldrYXBnTkdxSmUwLytKSThtb2doaC9PR1BHMDNXck9qK2xzckkrVmovUmdBSnNUMEszWWU1OHpiR0toTG9MeVYvbktJYzZDQTRTYXBEeUp6NytVcS9iRWFNaEdNZi9pZkErYlhHVlZ1SHdTOGw0OWhCVGlTTWFEOHh5YkF6MFNVSU4zdHNsT1JRQkVES25jN1N5RGdJSGNrSzNPb0xLWlcxQ1ZQZmlJWmwyZ1N6OGpIWFZUc1B1NklkQVIzT2JGbG1GRGcvYUZDMWFmK04xdGxIRU5kNk5HM0h5YkJvdVliOFVRYUFOajlFZVNjZk84YUsyZzZsK2dHd0liWExPM1d4bUFmM2tVamV0eDRNLzF4ZGJEcXg5M2JxdUNFOHdqYW1JeFNQSytSam1ia1lFSGE1S0dSSnJ5UUc3QUt0YnFMOGh1dFNSLzZxT1g4WE5rM1o1cnl1d0NEdDN2Q0s1d0ROOC81MFNzZWJFcHVEK1c2L1A0ZmlXM1F3WnBIelhtN3MwT0plaXBvdW1FbmtnU09vcjN5YjRTYVVseFJ3KzlhaEltazhpb3dMbG50U3ZwUjk3QVV1d1pOaCtSbjd5dFRKc2Zoa2VkZm42bldxZUpldzZyN1drYyIsIm1hYyI6IjM4YTE4ZGYwZGJlYmU4MjlmMzE5Mzc5MTgzZWI3YWFiMGYyMzRmNGYxZjE4ZjUxMTM5NDMxYTA4Y2U2NzU4ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+