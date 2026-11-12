Калужские студенты подали больше 3 900 заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Стали известны итоги регистрации на десятый, юбилейный сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Проект работает в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минобрнауки России и платформы «Россия — страна возможностей».

Сезон получился рекордным: в олимпиаде участвуют свыше 230 тысяч студентов по всей стране — они подали почти миллион заявок (более 990 тысяч). От Калужской области зарегистрировались 1 165 студентов, которые оформили 3 914 заявок.

В этом году олимпиада охватывает 68 направлений — есть варианты и для тех, кто учится на инженерных и технических специальностях, и для студентов гуманитарных, медицинских и социально-экономических профилей. Задания готовят эксперты ведущих вузов вместе с компаниями-партнёрами.

Отборочный этап пройдёт с 13 по 29 ноября 2026 года: участникам предложат практико-ориентированные задания. Заключительный этап запланирован на февраль — апрель 2027 года, а итоги десятого сезона подведут в мае–июне 2027 года.

Победители смогут рассчитывать на денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также на стажировки в компаниях-партнёрах олимпиады.