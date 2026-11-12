Калужане поделились опытом на Всероссийском форуме выпускников детских домов

Более 300 участников из 87 регионов страны собрались на VII Всероссийском форуме выпускников детских домов «Мы нужны друг другу», в том числе и калужская делегация, рассказал министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

В ходе форума выпускники центра «БЕРЕГА» и замдиректора центра «Расправь крылья!», председатель регионального отделения «Содружества выпускников детских домов» Иван Головид поделились опытом и привезли новые решения для поддержки выпускников. Вклад Ивана Головида в адаптацию детей‑сирот отмечен на федеральном уровне.

- Это про то, что системная работа региона видна и ценится. Дальше — внедрение идей и продолжение поддержки. Работаем вместе, чтобы каждый выпускник чувствовал опору и уверенность, – подчеркнул Павел Коновалов.