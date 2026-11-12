Калужанин победил в грантовом конкурсе «Росмолодежи» с проектом конструкторского бюро

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил победу студента ИАТЭ НИЯУ МИФИ Александра Дмитрикова.

Проект Александра под названием «Контур-тех» получил финансовую поддержку — около 700 тысяч рублей. На базе вуза появится студенческое конструкторское бюро: там учащиеся смогут на практике осваивать инженерное проектирование, 3D-моделирование и прототипирование. В проекте планируют задействовать 215 студентов технических специальностей. Кроме того, в рамках инициативы проведут инженерный кейс-чемпионат и другие тематические мероприятия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высоко оценил инициативу. Он напомнил, что заявка на создание в ИАТЭ НИЯУ МИФИ Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех» уже прошла конкурсный отбор. Глава региона отметил, что студенческое КБ поможет будущим специалистам приобрести компетенции, которые особенно востребованы в промышленности и атомной отрасли.