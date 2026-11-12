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Общество

Региональной службе скорой помощи исполнилось 105 лет

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:57
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В четверг, 12 ноября, об этом сообщила региональный министр здравоохранения Анна Чернова.

- Скорая – это не сирены и мигающие маячки, - отметила она. - Это диспетчер, который за секунды оценивает срочность вызова. Это водитель, который знает каждый двор и объезд. Это фельдшеры и врачи, принимающие решение за секунды. Работа без права на передышку и ошибку.

Она поблагодарила сотрудников скорой за надежность, пожелала крепкого здоровья, благодарных пациентов и слаженной командной работы.

- Несколько лет я руководила Региональным центром скорой помощи и знаю эту работу изнутри: что такое ночная смена, когда поступает сразу несколько тяжёлых вызовов, как звучит рация в машине и что чувствует врач, когда от твоих действий зависит жизнь, - напомнила Чернова.

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