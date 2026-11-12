Итоги внедрения бережливых технологий подвели в Калужской области
На стратегической сессии обсудили результаты обучения региональной управленческой команды. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, команда запустила 128 проектов. Из них 77 уже достигли цели, ещё 24 находятся на завершающей стадии и дают эффект, а оставшиеся 27 планируют закончить до конца года.
Среди примеров — чат-бот для быстрой обработки обращений жителей в Фонд капремонта, сокращение сроков ремонта уличного освещения в Мещовске и оптимизация уборки исторического центра в Малоярославце. Ещё один показательный результат — снижение расходов на заправку муниципальных автобусов газом в Обнинске: за девять месяцев 2026 года удалось сэкономить более 11 миллионов рублей.
Лучшие практики планируют распространять не только в муниципалитетах и органах власти региона, но и в других субъектах страны. Губернатор поблагодарил за поддержку «Росатом» и Мастерскую «Сенеж». Он отметил, что поначалу у коллег были сомнения, но сейчас эффект очевиден — он выражается в сэкономленных ресурсах, деньгах и времени. Директор Проектного офиса «Росатома», руководитель мастерской МУ «Сенеж» Олег Евгеньевич Попов предложил транслировать калужский опыт в других регионах через образовательную программу АНО «Россия — страна возможностей».
Владислав Шапша также подчеркнул, что дальше важно сделать бережливые технологии привычной частью управленческой работы. В условиях ограниченных ресурсов такой подход помогает находить внутренние резервы и повышать качество жизни в регионе.
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