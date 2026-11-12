В Жуковском округе вручили награды семьям погибших участников СВО

Церемония прошла 11 ноября. Как рассказал глава окружной администрации Анатолий Суярко, мероприятие началось с минуты молчания — так почтили память павших защитников.

Награды передали по поручению Президента РФ и согласно приказам Министра обороны. Родственникам героев вручили Ордена Мужества, медали Жукова и Суворова, а также медали «Участнику специальной военной операции».

Так, Орден Мужества получил отец младшего сержанта Азимжона Фахриддинова. Супруга младшего сержанта Алексея Бутрина получила Орден Мужества и медаль Жукова. Мать рядового Виталия Дроздова удостоилась Медали Суворова. Дочь рядового Олега Филатова получила Орден Мужества. Сестра рядового Шарофиддина Сафолова — Орден Мужества и медаль «Участнику СВО».