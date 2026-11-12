Калужские ветераны СВО смогут поучаствовать в отборе на третий поток программы «Время героев»
Отбор стартовал по решению Президента РФ. Как отметил губернатор Владислав Шапша, программа даёт ветеранам спецоперации шанс раскрыть свой потенциал на гражданской службе.
Проект уже доказал свою востребованность: например, его выпускник Александр Шляпников сейчас занимает пост заместителя главы региона — он отвечает за безопасность, поддержку участников СВО и их семей, а также за патриотическое воспитание молодёжи.
Важная особенность третьего потока — участвовать смогут и те, у кого нет диплома о высшем образовании. Обучение рассчитано на три года и будет включать очные занятия, дистанционные модули и практику.
Заявки принимают до 25 января 2027 года. К участию приглашают граждан России, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО и имеют среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.
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