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Общество

Калужские ветераны СВО смогут поучаствовать в отборе на третий поток программы «Время героев»

Дмитрий Ивьев
12.11, 07:50
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Отбор стартовал по решению Президента РФ. Как отметил губернатор Владислав Шапша, программа даёт ветеранам спецоперации шанс раскрыть свой потенциал на гражданской службе.

Проект уже доказал свою востребованность: например, его выпускник Александр Шляпников сейчас занимает пост заместителя главы региона — он отвечает за безопасность, поддержку участников СВО и их семей, а также за патриотическое воспитание молодёжи.

Важная особенность третьего потока — участвовать смогут и те, у кого нет диплома о высшем образовании. Обучение рассчитано на три года и будет включать очные занятия, дистанционные модули и практику.

Заявки принимают до 25 января 2027 года. К участию приглашают граждан России, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО и имеют среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.

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