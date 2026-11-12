Ученики агроклассов смогли погрузиться в профессию на каникулах

Ребята из Кудринской, Серпейской, Октябрьской, Остроженской и Думиничской школ побывали в Калужском филиале Тимирязевской академии. Для них устроили настоящую профессиональную пробу.

Школьники погрузились в разные направления аграрной отрасли. В ветеринарии и нутрициологии они тренировались накладывать швы на тренажёрах и учились составлять рацион для животных. В блоке по агрономии и почвоведению ребята освоили приёмы садоводства и сами провели лабораторные исследования — измерили уровень pH почвы. Ещё познакомились с цифровыми технологиями в АПК: узнали, как в сельском хозяйстве используют дроны и датчики. А на занятиях по экономической безопасности и землеустройству школьники разобрались в основах дактилоскопии и попробовали спроектировать земельные участки.

Приятным финалом встречи стала лотерея. В качестве главного приза разыгрывали «Книгу первого директора», связанную с именем Георгия Посыпанова. Ценный экземпляр достался одному из участников.