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Общество

В лагере «Витязь» проходит смена областного лагерного сбора актива школьников «Ровесник»

Дмитрий Ивьев
12.11, 08:52
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Эта смена посвящена ученическому самоуправлению – пространству, где ребята учатся не просто предлагать идеи, а воплощать их в жизнь: объединять команды, вести диалог, брать на себя ответственность и менять школьную жизнь к лучшему.

В программе смены: деловые игры и тренинги на развитие лидерских качеств, мастер-классы по проектной деятельности и командному взаимодействию, защита проектов и конкурсные испытания, встречи с экспертами и наставниками, творческие вечера, игры и традиции лагерной жизни. Лучшие команды региона представят результаты работы своих советов на финальный этап областного конкурса «Школьная республика», расскажут о реализованных инициативах и покажут, как самоуправление помогает школе становиться внимательнее к интересам учеников. С активными молодыми калужанами встретился председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.

«Разговор получился живым и содержательным: ребята задали вопросы о развитии города, работе представительного органа власти, участии молодёжи в решении важных городских задач и перспективах для активных школьников. Поделился опытом публичной работы, рассказал, как рождаются и воплощаются городские инициативы, а также отметил ценность неравнодушной позиции каждого молодого человека. Именно активные, инициативные ребята способны предлагать свежие идеи и делать родной город лучше», – рассказал Юрий Моисеев.

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