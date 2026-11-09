Почти половина калужан хочет уйти в отпуск летом 2027 года

По данным опроса сервиса SuperJob, 44% работающих жителей Калуги планируют взять отпуск (или большую его часть) летом. Ещё 11% хотят отдохнуть весной, 8% — осенью, 4% — зимой. А 10% собираются идти в отпуск строго по графику, который составит отдел кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают лето, а мужчины — зиму.

Есть различия и по возрасту: среди горожан старше 35 лет летний отпуск хотят 48%, а среди молодёжи до 35 лет — 40%. При этом молодые люди чаще склоняются к отдыху осенью и зимой.

Особенно важен летний отдых для семей с детьми: его планирует почти каждый второй родитель (49%), а среди тех, у кого детей нет, — 39%. При этом бездетные респонденты вдвое чаще собираются в отпуск осенью.