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Общество

Калужанка отстояла право на наследство брата

Дмитрий Ивьев
09.11, 16:50
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Женщина обратилась в суд, чтобы официально оформить наследство после смерти брата. Он ушёл из жизни в марте 2025 года. В наследство входили две квартиры — в Калуге и Казани — а также деньги на банковских счетах. Поскольку других наследников не было, имущество должно было перейти к сестре как наследнице второй очереди, рассказали 9 ноября в областном суде.

Истец доказала, что фактически приняла наследство: оплачивала коммунальные услуги за квартиру в Калуге, пользовалась вещами брата и несла расходы по содержанию имущества. Суд первой инстанции встал на её сторону и признал за женщиной право собственности на обе квартиры и средства на счетах.

Исполнительный комитет Казани попытался оспорить решение в отношении квартиры в своём городе, но Калужский областной суд оставил вердикт без изменений. Судьи подтвердили: женщина вовремя совершила все нужные действия, чтобы принять наследство, а её требования полностью соответствуют закону.

Теперь решение вступило в законную силу.

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