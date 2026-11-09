Калужанка отстояла право на наследство брата

Женщина обратилась в суд, чтобы официально оформить наследство после смерти брата. Он ушёл из жизни в марте 2025 года. В наследство входили две квартиры — в Калуге и Казани — а также деньги на банковских счетах. Поскольку других наследников не было, имущество должно было перейти к сестре как наследнице второй очереди, рассказали 9 ноября в областном суде.

Истец доказала, что фактически приняла наследство: оплачивала коммунальные услуги за квартиру в Калуге, пользовалась вещами брата и несла расходы по содержанию имущества. Суд первой инстанции встал на её сторону и признал за женщиной право собственности на обе квартиры и средства на счетах.

Исполнительный комитет Казани попытался оспорить решение в отношении квартиры в своём городе, но Калужский областной суд оставил вердикт без изменений. Судьи подтвердили: женщина вовремя совершила все нужные действия, чтобы принять наследство, а её требования полностью соответствуют закону.

Теперь решение вступило в законную силу.