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Общество

В Людиново виновник ДТП выплатил пострадавшему 460 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
09.11, 12:42
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Житель Людиново должен был компенсировать моральный вред и покрыть судебные расходы человеку, который пострадал в аварии по его вине. Всего требовалось выплатить 460 тысяч рублей: 400 тысяч — за моральный вред и 60 тысяч — на судебные расходы.

Мужчина не перевёл деньги вовремя, и в дело вступили судебные приставы. Они наложили ряд ограничений, выставили исполнительский сбор — 48 тысяч рублей — и арестовали автомобиль должника, «Ладу Гранту».

Чтобы вернуть машину, водитель погасил весь долг перед пострадавшим, а заодно оплатил и сбор государству.

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