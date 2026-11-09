В Людиново виновник ДТП выплатил пострадавшему 460 тысяч рублей

Житель Людиново должен был компенсировать моральный вред и покрыть судебные расходы человеку, который пострадал в аварии по его вине. Всего требовалось выплатить 460 тысяч рублей: 400 тысяч — за моральный вред и 60 тысяч — на судебные расходы.

Мужчина не перевёл деньги вовремя, и в дело вступили судебные приставы. Они наложили ряд ограничений, выставили исполнительский сбор — 48 тысяч рублей — и арестовали автомобиль должника, «Ладу Гранту».

Чтобы вернуть машину, водитель погасил весь долг перед пострадавшим, а заодно оплатил и сбор государству.