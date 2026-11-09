Стало известно, сколько калужан зарабатывает больше 200 тысяч в месяц

Рейтинг регионов по уровню и распределению зарплат в понедельник, 9 ноября, представило агентство «РИА Новости».

Калужская область заняла 30 место в России.

В нашем регионе больше 200 тысяч рублей в месяц зарабатывает 3,6% сотрудников. При этом меньше 45 тысяч получает 25,9% калужан. Типовые зарплаты находятся в диапазоне 45-98 тысяч.

В лидерах рейтинга оказались Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Соседи калужан расположились на следующих местах рейтинга: Москва – 4, Московская область – 12, Тульская область – 29, Смоленская область – 64, Брянская область – 69, Орловская область – 75.