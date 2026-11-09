Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Инициативы с мест помогут развивать сёла и малые города
Общество

Инициативы с мест помогут развивать сёла и малые города

Дмитрий Ивьев
09.11, 13:00
0 199
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» прошёл региональный день, посвящённый развитию сельских территорий и малых городов — в них живёт более 50 миллионов человек. Главная цель площадки — услышать предложения глав муниципалитетов и превратить их в реальные решения.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула: сельские территории — это не «глубинка», а основа страны. Важно не просто собрать идеи, а убрать барьеры и сделать местные инициативы частью системной работы.

Центральным событием дня стал прямой разговор глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Министр отметила, что именно местные руководители лучше всех знают потребности своих территорий, а задача ведомств — поддерживать их и вместе добиваться результатов.

По итогам встречи ВАРМСУ и профильные ведомства доработают поступившие предложения. Их вынесут на федеральную часть форума, которая пройдёт в апреле 2027 года и завершится вручением премии «Служение». Подать заявку можно до 29 ноября на портале муниципалитеты.рф.

В прошлом сезоне в форуме участвовали представители Калужской области — директор Серпейской школы Евгений Филонов и сотрудник администрации Людиновского округа Сергей Зорюков. Евгений Филонов стал победителем в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik56SlkyM1JJd0JlcDR2UFNvNUkzcmc9PSIsInZhbHVlIjoiOG05VnJlNkQ2ZGtpZURZN3NVR2RPOVR6cWFjbTJOeFVLTG8xSnJFOGZWRlJqay9VL1NFOTlyd2w0Y3lsTkg3K1daZC9zUXB3dXlXaHhXTnBJQmY4ckRueFJmT2t0azBVUU95WFJ5Ty9kaDIzQUFUZnFwOTg4RENBS1dtWDlNejk4aXZwUnk0SnRCRVFVYmk5RGdMb1lMN05mV296NWZEVHc4OU9MekRGRW1rSEh1cFFqc2ZRMGZRZkpKUC82NU8ycWZBR1JFOUlpSkhjZXhPakt4dXpYS0lIbkRFSnJLaHd0Zmt5N21ORnBGZys0Vno5eFBVcWFMY0cvd0xVbU1HcWNnTHV6UmtCU3R5WlliSy8zWmxqR1NjM0N6dkdBNWk3dVlTWGlKTHNaeDVnblpsbm5udVl5S3h2VG9yaWd1QW41RDAxQ0pTMUNMV0phbS8vVi81b3laaVVWU3hDdFFLT3cxQm5IM0xrNkxNdE9EUTJsa1ZnOTl5b09KbjUvTURXNlNmNDNCYkdVT0lMaHA1MlpjNUZXbytiTTExeTV5d0ZkL3NnMGRYeWtiTkRoa2V6ZTlGK3Bqbnp1T3VhVzFSUSIsIm1hYyI6Ijk0NGVmNzY0YmZhMTc0NDNiMDI2MDVhYmVlZjA3MDM3YWQ2ZDBjZGNkNzdjY2Q3NDE2Nzg2ZDU0ZmM3ZTVjNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBhazE4Ulk0djJDMmtkVStVaWlVVGc9PSIsInZhbHVlIjoiMVY2S1VXNnNqK2Q0YnJpeUFtSlNvM010N25VcjVaRUdSNmVSRkRUV09SemV2S0dMR1U3SkIzWnFBNVo2ZFcwaWIyQ204cDhPMGZYVUVocjR3TU54ZVlaOUc3a0pyQS80SmVNWGEwSENPQlhOeS9kRml0QWpiV2VMS2ttbmhsU3c0TXRTa25yeWV0eWxmRm16SUlqUEUvMkpQcFRYT1ZZTTk5L1JPTVB2Tk10THUzNFp4dU1paUJEazYreDEvL2krZFoySXBMSGFCb3NUVUYyUUxMMXdKd09BdFpoRVRSQTUrZ0JQOTdBSGorTWI5S1c1cm1QRVcwQU1qTFRQUEtYUEQ5RWJiZ2VBdG9iQUM2LzNNVC9LeFBBMEkyaFQ3UzMzRmU3a2xYdk4vOTVrWUtuZklickM4djlZOERDTWhVczcrVDYxdzc4K0NDeFNCakI3MjMwS3cwRFB4TmFRNVFLRS9Qdk9CU081RUl1TlNnSy9vcm5LYld3SHVUY3ZjdDJwZmZRTzI3ajBzQjlsNHVYcm9NVWg4K2NCQ3IybGhOdnJDclR5ZUdRc2M4UlhFNWZtaEFVSnM0Tk0xRUVnQjZ3V1VtS2RWQzBaUWNaV3BldTFqV2h6VFdhMi8vc0d2ODd6S3VGa1BhTjhzK25tT0E3ZTkwSEkvTmVvdCtFN21vUUd6UlNoWmZ2U2tuQkMvRDFtZWJwTndqYmV6TTFFSjZRWG9wRkNPbHBHeFlQMTZLMlpycGdMeHRaVUhsN1A1azhEQUdMLzVud24xM2FCOUJmT3Y0OWFtY0hIVFQ4TTR4NmNqaFlna3BWM2g4dFhIVE9CeXQvTlYzNUVFRDhKVVEwTiIsIm1hYyI6ImE2YWFhNmMwMDMxNmNhOGViZTA0NzA0MTQ1MTk1ODgzMTUwMmEwOTVmMGMxZTU1OWFiN2UzNzIyZDg0ODdiNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+