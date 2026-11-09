Инициативы с мест помогут развивать сёла и малые города

На IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» прошёл региональный день, посвящённый развитию сельских территорий и малых городов — в них живёт более 50 миллионов человек. Главная цель площадки — услышать предложения глав муниципалитетов и превратить их в реальные решения.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула: сельские территории — это не «глубинка», а основа страны. Важно не просто собрать идеи, а убрать барьеры и сделать местные инициативы частью системной работы.

Центральным событием дня стал прямой разговор глав муниципалитетов с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Министр отметила, что именно местные руководители лучше всех знают потребности своих территорий, а задача ведомств — поддерживать их и вместе добиваться результатов.

По итогам встречи ВАРМСУ и профильные ведомства доработают поступившие предложения. Их вынесут на федеральную часть форума, которая пройдёт в апреле 2027 года и завершится вручением премии «Служение». Подать заявку можно до 29 ноября на портале муниципалитеты.рф.

В прошлом сезоне в форуме участвовали представители Калужской области — директор Серпейской школы Евгений Филонов и сотрудник администрации Людиновского округа Сергей Зорюков. Евгений Филонов стал победителем в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине».