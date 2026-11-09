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Новость дня Общество

Т2 поможет бизнесу прогнозировать количество потенциальных клиентов от SMS-рекламы

09.11, 14:48
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Источник фото: пресс-служба Т2
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T2, российский оператор мобильной связи, обновил инструмент SMS-таргетинга: теперь бизнес может заранее оценить потенциальное количество переходов по ссылке из SMS-рекламы и скорректировать параметры кампании с учетом прогноза. Модель автоматически рассчитывает ожидаемый результат на основе комплексного анализа данных. Это упрощает планирование рекламных кампаний и работу с SMS-таргетингом для компаний любого масштаба, в том числе малого и среднего бизнеса.

Прогноз конверсий рассчитывается с помощью модели, которая анализирует параметры кампании. В их числе характеристики и численность выбранного сегмента аудитории, а также результаты предыдущих рекламных кампаний в соответствующей сфере бизнеса. На основе этих данных система оценивает ожидаемое количество переходов по ссылке. Расчет автоматически появляется в личном кабинете «SMS-Таргет» на этапе выбора объема рассылки после того, как рекламодатель сформирует текст сообщения и укажет все параметры кампании. При изменении настроек прогноз пересчитывается, поэтому рекламодатель может сравнивать разные варианты кампании и выбирать наиболее подходящий.

До конца 2026 года Т2 планирует расширить возможности модели: она начнет учитывать не только характеристики аудитории и результаты предыдущих кампаний, но и содержание рекламного сообщения. Это позволит дополнительно оценивать влияние самого предложения на отклик аудитории и повысить точность прогноза.

Владислав Мирошниченко, направление по разработке и запуску продуктов SMS-рассылок для корпоративного сегментаT2:

«Сегодня рекламодатели выбирают инструменты, которые приносят ощутимый, измеримый и прогнозируемый результат. Наша задача – помочь бизнесу оценить перспективы рекламной кампании еще на этапе ее настройки. Отвечая на запрос рынка, мы последовательно развиваем инструменты SMS-таргетинга: одним из шагов стало увеличение средней кликабельности рекламных кампаний до 7%; теперь мы добавили возможность прогнозировать количество переходов по ссылке. Это поможет бизнесу заранее оценить ожидаемый эффект, спланировать объем рассылки и соотнести прогнозируемые результаты с целями рекламной кампании».

При запуске SMS-кампаний через личный кабинет «SMS-Таргет» Т2 рекламодателям не нужно самостоятельно собирать согласия абонентов на получение рекламных сообщений. Эту задачу берет на себя оператор: рассылки направляются только тем абонентам, которые предварительно дали согласие на получение рекламы.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxwWkCTF
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