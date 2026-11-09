В малоярославецкой школе открылся музей «Вперёд в прошлое»

В «Школе на Заре города Малоярославца имени Ю. В. Медовой» появился музей. Его создали в рамках программы школьных инициатив, сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Музей задумали не просто как выставку, а как особую образовательную площадку. Его задача — помогать ребятам расти неравнодушными и ответственными: узнавать историю своей школы и края, ценить прошлое и понимать, как важно сохранять память.

Для музея закупили витрины. В них размещают исторические материалы и экспонаты о достижениях школы. Ещё приобрели рамки и подставки, чтобы красиво показать грамоты и дипломы.

На проект потратили 529 тысяч рублей. Большую часть суммы — 466 тысяч рублей (88%) — выделили из областного бюджета.