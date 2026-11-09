Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Российские банки увеличат выплаты кешбэка клиентам по итогам года
Новость дня Общество

Российские банки увеличат выплаты кешбэка клиентам по итогам года

Совокупный объём кешбэка, который российские банки выплатят клиентам по итогам 2026 года, вырастет на 25 млрд рублей и составит 470–480 млрд рублей.
09.11, 14:38
0 172
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Рост обеспечат за счёт более точечной настройки программ лояльности — банки перенаправляют бюджеты в наиболее востребованные категории трат, партнёрские акции и персональные предложения.

Участники рынка отмечают, что клиенты стали более рациональны в выборе условий: пользователи сравнивают предложения разных банков, выбирают категории с максимальной доходностью и распределяют покупки между несколькими картами. По данным ВТБ, около 85% клиентов сознательно выбирают категории с наибольшей выгодой. В результате конкуренция между банками смещается от самого факта наличия карты к доле повседневных операций клиента по этой карте.

«Банк может сознательно потратить на нового клиента больше, чем получит в первый месяц, но это должно быть просчитанное решение», — отметил в интервью «Известиям» начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.

Наиболее востребованной категорией у держателей карт остаются супермаркеты — их доля в тратах клиентов растёт с сентября прошлого года. В число популярных категорий также входят аптеки, кафе и рестораны, а также кешбэк «за все покупки», спрос на который зависит от сезона. В сентябре аптеки вновь вошли в тройку самых востребованных категорий как в массовом, так и в премиальном сегменте.

Участники рынка также расширяют трактовку программ лояльности за пределы кешбэка за покупки. Например, в ВТБ она включает кешбэк за транзакционную активность и доходы по вкладам и накопительным счетам, а также другие формы вознаграждения.

«Клиент голосует рублём. Если он видит более выгодное предложение, он быстро перестраивает своё поведение», — резюмировал Синенко.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6ImF5UjNFWklOT09yRmNWeHhqeUNsVlE9PSIsInZhbHVlIjoiY24waWpvS1FuMVpBL3JoQjVSTjM0Z2dZazFjcVBPZzNZRTZmWmlYL1JzU2ptV1k5VmtJOCtFOVdKeGhqNDcwMEU1MGhiMExYM1lIbWxQWlVvUmtRYXFGN2EyUGZrUFN5VXYzWFV1ZlF2OWxKWTVobm5DcGhFUnBDRFZNNS8rNXJJY2lDTTRhMGJTeUIwektMc3lPZFM2a1J1WUU5L0hxWWJ0TjRXR2xialZUajIvKzZaeEpaNEN0VFl1RmxaWEY1N0d5OGpJZThicjFpOGMxTlU4eHladmVsd0kvNXBjd2FhM3JvZ0lDbFpCSGZHMTV4ODZReUlWMUtEclg1anJnTEQ3d0tZVzM0OFNYclhNMUd6cUptR01hQWNjeXhCTXo0WjVVeXZNNU9oelhpMmovckpaMURnRENlRlBYb0x2NFVMVEVrY3QwRU9yRldYY25TTlVwaFAyN0w5UXB4cGNmTDlZZDJVeFJMQXVWdlhGUHVCcUVaTnE3eDVQOXhRRWl6WXVTZDQrTjRhSjk0bGNIcXdGVDN4U3MwQVRJTHgrYzN0TFlnZ21xOEUzSUhyUVEvNm10Mjl1Y2NrSkhORzU0biIsIm1hYyI6ImZjYjYxYzNmZWUwMDkwZDk1MmVjNjI1MzNmNzZhNTVmMjQ1ZDVhMDdmM2MyOWU3NmE1ZjhkOTI1ZTBkNzQwYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZmNVppbWJuSjcydUdVcmlZRFNSVlE9PSIsInZhbHVlIjoiaE1vU0x6S3MzMEdWTG8rallxQmEzVmt2S0xVeXh3b1AvZGlYTEdEU2NTUnBrM253L1E0Wklna2R4dU1rOFhuQnlDMDNZdnJmZFVKckRqa2ppaDlFaTN0ZGNaakJwSzFjSnNZUmVLODlXNng0RkdMbGs3aTFNb251WGU1T1pBc3BuVEZqeElrL0hvQ01mam56OVl1bS90TVNINlVIZmMvUlJyclhJOXVHL3REamxSc0haL21kT2dYL0JyU1dVbGFKWExIWGdwRXFvUzlmYjRpeGlSR25jRC9CWXlMak1OL3czT2RlQ1lKS0YrZmh2Vy95NFlJWHpzNEZ2QWlaTC9KWGxxQ3JFMFg3UUJXYzR2Z2ZpUkZUODNVZnJsODZ6U01MbEo1UUJWbloxUUtVaytsZDF0cHRhTHhPWklpQWpXMTFHK1RFcDVSR3M1NjFmTk5sQ05Vak1XcHdKOWFiUHZGRGNWS21QblAyWXlvbk9wUFZwamQ3T1FTcWVveWtSaGg0QUZiQTZUemtweC93MjdjZFBlU0NZS2F6S1pKRkdodVhURGdPQWxPam5ZZTNOeDlrS2krUnpoNi9rSnRKdDBpQ1FJSm92a1AxOE5KSVZ4RXl1eWtiN0NzR2t3YkRMbzkwbzJUM2s4NHZYZnZ1cTJPaE8vYTAxYW1xd1M2aWg3dEpvRDM0L3N6SW02bjE5QXdGUU8yL05oMDhwK2UvODFhVDhxeEhkYnNVZHhSeEhtaSsxd2prVEdzQlYwRVl1SjVCRmpPcU5MOWJiOUlDMGlOUW9WK294RkZoU2M1RlQ5WTNTN3NrL1lHZGkxcG05Ym9pK1hKQ0pnQTdPR1FCbXBDNSIsIm1hYyI6ImZjYzc5NjhjNDc0MzlhYTVkM2I5YTk5ZGNkMDIyMjhlMGVmYmE0ZDc4YjBmNTVjMzY3NDE0OTNmM2QzMmZhOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+