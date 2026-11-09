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Общество

Калужане стали победителями четвертого сезона Всероссийского конкурса «Памяти героев верны!»

Дмитрий Ивьев
09.11, 11:20
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В Музее Победы в Москве наградили победителей четвёртого сезона патриотического конкурса «Памяти героев верны!», который организовал фонд «Защитники Отечества». На церемонию приехали 90 авторов лучших работ со всей страны, а также ветераны, родные погибших бойцов, представители общественных организаций и почётные гости.

В конкурсе участвовали люди от 7 до 91 года — они присылали эссе, рассказы, стихи, песни, фото и рисунки. Работы посвящали героям СВО, военным династиям, писали письма героям. Всего было девять номинаций.

Среди призёров — два представителя Калужской области.

Третье место в номинации «Я в сердце бережно храню» (в категории 7–13 лет) занял Андрей Малючков из Людиново. Он написал эссе о своём дяде — тот служил стрелком-санинструктором в мотострелковом полку: помогал раненым и участвовал в освобождении опорных пунктов. 1 января 2025 года военнослужащий получил тяжёлые ранения и скончался. За мужество он был посмертно награждён орденом Мужества.

Ещё одну бронзу взяла Татьяна Астахова — социальный координатор калужского филиала фонда «Защитники Отечества». Она заняла третье место в номинации «Рисунок, посвящённый участникам, их семьям, событиям специальной военной операции». Татьяна — педагог, а в фонде работает полгода: говорит, что пришла туда по зову души — её муж Сергей уже три года служит командиром отделения управления взвода связи. Для конкурса она создала графический портрет супруга: на работу ушло два дня. Особенно внимательно художница прорисовала взгляд — по её словам, именно в глазах лучше всего видны чувства и характер человека.

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