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Аномально тёплый октябрь спровоцировал всплеск спроса на летние товары

09.11, 14:05
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Рекордно тёплая и солнечная погода в октябре в центральных регионах России вызвала рост продаж товаров, которые обычно считаются сезонными для лета, а не для осени — солнцезащитных средств, очков и товаров для защиты жилья от солнца. Это показало совместное исследование Wildberries и ВТБ.

По данным маркетплейса, продажи средств с SPF в ЦФО в октябре увеличились на 62% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — эта категория также лидирует по общей сумме продаж среди товаров от солнца. Спрос на солнцезащитные очки вырос на четверть, тогда как заметного роста продаж бейсболок, панам и солнцезащитных шляп не зафиксировано. Выросли и продажи товаров для защиты жилья от солнца: жалюзи — на 21%, тентов — на четверть, интерьерных штор — на 14%.

Рост продаж товаров от солнца оказался выше общей динамики продаж на маркетплейсе. По данным ВТБ, в октябре число транзакций его клиентов увеличилось на 7%. Пиковая активность пришлась на 9, 15 и 23 октября — в эти дни количество заказов было на 10% выше обычного октябрьского уровня, а за три дня клиенты банка совершили более 1,7 млн покупок. Среднедневные траты в эти дни оказались почти на 14% выше среднемесячных.

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