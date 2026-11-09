В Калужской области 125 человек получают бесплатные лекарства от гепатита С

В регионе продолжают реализовывать проект «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания». Он входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Лекарства закупают за счёт проекта: их выдают пациентам с хроническим гепатитом С, которые лечатся амбулаторно. План на 2026 год - обеспечить бесплатными препаратами не менее 125 человек. Сейчас все заявленные пациенты уже получают терапию.

Гепатит С опасен тем, что в первую очередь поражает печень: без лечения инфекция может привести к циррозу и другим серьёзным проблемам. Но современные препараты прямого противовирусного действия помогают взять болезнь под контроль: они позволяют добиться устойчивого вирусологического ответа, остановить развитие заболевания и заметно снизить риск тяжёлых осложнений.