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Общество

В Калужской области 125 человек получают бесплатные лекарства от гепатита С

Дмитрий Ивьев
09.11, 11:30
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В регионе продолжают реализовывать проект «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания». Он входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Лекарства закупают за счёт проекта: их выдают пациентам с хроническим гепатитом С, которые лечатся амбулаторно. План на 2026 год - обеспечить бесплатными препаратами не менее 125 человек. Сейчас все заявленные пациенты уже получают терапию.

Гепатит С опасен тем, что в первую очередь поражает печень: без лечения инфекция может привести к циррозу и другим серьёзным проблемам. Но современные препараты прямого противовирусного действия помогают взять болезнь под контроль: они позволяют добиться устойчивого вирусологического ответа, остановить развитие заболевания и заметно снизить риск тяжёлых осложнений.

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