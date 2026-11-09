Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области на 23,8%
За неделю, со 2 по 8 ноября, к врачам обратились 3848 человек. Это почти на четверть меньше, чем неделей ранее, рассказали в Роспотребнадзоре.
Число пациентов уменьшилось во всех возрастных группах.
Случаев гриппа наоборот стало больше – 9 против 6.
В больницы с ОРВи и гриппом госпитализирован 21 калужанин.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь