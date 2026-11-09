Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области на 23,8%

За неделю, со 2 по 8 ноября, к врачам обратились 3848 человек. Это почти на четверть меньше, чем неделей ранее, рассказали в Роспотребнадзоре.

Число пациентов уменьшилось во всех возрастных группах.

Случаев гриппа наоборот стало больше – 9 против 6.

В больницы с ОРВи и гриппом госпитализирован 21 калужанин.