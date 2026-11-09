Почти 800 калужан с диабетом получили системы непрерывного мониторинга глюкозы

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В Калужской области реализуют проект «Борьба с сахарным диабетом» — он входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) выдают беременным женщинам с диабетом, а также детям с диабетом первого типа в возрасте от 2 до 17 лет. С начала года такими системами обеспечили 799 пациентов.

Такие системы помогают держать уровень сахара под контролем: врачи и пациенты видят показатели в реальном времени и могут вовремя менять лечение. Это помогает стабилизировать состояние, снизить риск острых осложнений и сделать жизнь комфортнее.

Для беременных контроль глюкозы особенно важен — он влияет на здоровье мамы и малыша. Детям с диабетом система помогает избегать резких скачков сахара, меньше рисковать из-за осложнений и вести привычный образ жизни.