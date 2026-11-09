В Калужской области «Новые люди» провели акцию помощи приютам для животных «Дари тепло»

Поддержали четыре приюта: «Душа бродяги» в Калуге, «КирЮшка» в Кирове, МАУ «Дай пять» в Людинове и «Я с тобой» в Боровском районе.

В преддверии зимы партия «Новые люди» провела традиционную акцию «Дари тепло», объединившую волонтёров, сторонников, членов партии и депутатов. Её цель — помочь приютам подготовиться к холодам и обеспечить животным необходимые условия для комфортной зимовки.

В рамках акции посетили четыре приюта Калужской области. Они привезли корм и медикаменты, передали тёплые подстилки и одеяла, помогли утеплить вольеры и решить другие бытовые вопросы. Не обошлось и без приятной части встречи: провели время с подопечными приютов и погуляли с собаками.

«Подобные выезды мы проводим регулярно. Для нас важно позаботиться о тех, кто не может сделать это сам. Впереди зима и морозы, а это значит, что животным в приютах особенно нужна наша помощь», — рассказала руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Калужской области, депутат Законодательного Собрания Анастасия Бурляй.

Чтобы вывести заботу о животных на более системный уровень, депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали специальный Зоозащитный кодекс. Он включает ряд инициатив — например, льготы для волонтёров и налоговый вычет для тех, кто взял животное из приюта. Кроме того, партия выступает за создание единого федерального реестра потерянных животных — если питомец пропал, владелец сможет быстро подать объявление через «Госуслуги».

Любой человек может поддержать Зоозащитный кодекс, поставив свою подпись на сайте https://зоо-кодекс.рф/

«Сегодня в России работает почти 820 приютов для бездомных животных. Большинство из них держатся на помощи неравнодушных людей. Благодаря ей животные получают лечение, еду и уход. Поэтому мы предложили ввести особый статус для волонтёров и сотрудников приютов с льготами и дополнительными выходными», — рассказал депутат Государственной Думы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Новые люди» регулярно организуют Дни помощи животным. За последний год приюты получили более 110 тонн помощи, по всей стране было организовано более 400 зоосубботников и собрано 300 «коробок добра». Осенью прошлого года партия создала мерч, все средства от продажи которого направляются на помощь приютам. Сотни питомцев нашли новых хозяев благодаря фотовыставкам и благотворительным акциям партии.