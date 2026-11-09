Открыта мемориальная доска в память о Геннадии Уланове

В торжественной церемонии приняли участие Глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Юрий Моисеев, его заместитель Александр Иванов, министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов, Почётный гражданин Калуги и области, президент Калужского союза строителей Николай Алмазов, коллеги, друзья и родные Геннадия Ивановича.

Геннадий Иванович Уланов родился в 7 ноября 1929 года. В 1952 году после окончания Горьковского политехнического института попал по распределению в Калужскую область, где на протяжении нескольких лет работал на промышленных предприятиях областного центра, а с 1958 года возглавлял завод «Калугаприбор». В 1983 году Геннадий Уланов был назначен на пост первого секретаря Калужского обкома КПСС, эту должность он занимал на протяжении 7 лет. Именно при его активном участии в Калуге были введены в строй моторостроительный завод, завод телеграфной аппаратуры, «Тайфун» и многие другие предприятия. Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III и II степени. Удостоен звания «Почётный гражданин Калужской области».

«На всех постах, которые ему довелось занимать, Геннадий Иванович демонстрировал высочайший профессионализм, организаторский талант, порядочность, требовательность к другим, и, в первую очередь, к себе. Он внёс огромный вклад в развитие нашего города, укрепление его промышленного потенциала, стоял у истоков возведения микрорайона «Правобережье». Сегодня мы отдаём должное выдающемуся человеку, который все свои силы, опыт и знания посвящал работе на благо нашей родной Калуги», – подчеркнул Юрий Моисеев.