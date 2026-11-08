Калужане ремонтируют теплосети в трех домах Первомайска

В воскресенье, 8 ноября, министр ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин опубликовал снимки калужских коммунальщиков, которые в эти дни готовят подшефный Первомайск к отопительному сезону.

Работы ведутся по трем адресам в многоквартирных домах.

- Аварийная бригада из «Калугатеплосеть» проводит ремонтно-восстановительные работы по адресам ул.Ленина 48, ул. 40 лет Победы, 8 и 11, - отчитался Лежнин.

Напомним, город Первомайск стал подшефным Калужской области после вхождения ЛНР в состав России по итогам референдума. С тех пор калужские специалисты самых разных служб регулярно приезжают туда в командировку и помогают восстанавливать город.