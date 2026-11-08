Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане ремонтируют теплосети в трех домах Первомайска
Новость дня Общество

Калужане ремонтируют теплосети в трех домах Первомайска

08.11, 18:10
0 1176
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 8 ноября, министр ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин опубликовал снимки калужских коммунальщиков, которые в эти дни готовят подшефный Первомайск к отопительному сезону.

Работы ведутся по трем адресам в многоквартирных домах.

- Аварийная бригада из «Калугатеплосеть» проводит ремонтно-восстановительные работы по адресам ул.Ленина 48, ул. 40 лет Победы, 8 и 11, - отчитался Лежнин.

Напомним, город Первомайск стал подшефным Калужской области после вхождения ЛНР в состав России по итогам референдума. С тех пор калужские специалисты самых разных служб регулярно приезжают туда в командировку и помогают восстанавливать город.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
16 оценили
6%
0%
0%
0%
13%
81%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpGM1h1N2FqcW1FUThrb21oNzBqWFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ3Awand3YmNlVmFYUUpZN0J3L0RaaHBhc005cVM4OWF3WllPV2E1YUtEdWxXTFhrU1Z4dWQzNmdnY1NtRHhScHJMNDMwbnlCR0dhMklqR1MvWmhzM0xJK0U5UGZHWTNNUzN1YVdLYTNKWmtOblJLd1JYV28rSmpMRjc3SkxXT3N6V3k0TmJMdnpWc05XRUViRXA3OGNxbkZydHFBR0pWQjh4V21WZXJjSU03NEx0WjRjUldGR3pYWDNSZ0ljTUw2TjZuQnpCSDZUZXVSeW1SQzU1VUdpZWV1WnJoMlVvQzFZYjNNam44akhzblB6WmJIa1laUG9hTUsrcWd5bG82Mis2L21ZaWxHNnBkZDVNY2ZjV01PNHR2TjNqOXNxcjJ3TmNTL0wzZHRyT0tqQnBLSzRsL29iUk1XR1BCSFl3NHJmYkFPYm5Rc0cyczlZaG1jc09mS3VGRHJaYW1ONjY2OExaQVI3blllZHBBWU9Zb1UxZHBGcGdYMFZtSFBlT3hpNWt1Q0RKRnl6MXQxVFpIZlBnMW5NZkhod3BaSTh1a2VURktRSXhBSnVOTHdjVHhXOXFhTjB4eUNOaStjY3BBRCIsIm1hYyI6IjcyMTk2ZGE1OGJmMGE1YzcxNDdjOTc3MWZmOTU4NGY2NjFhODlhNTYxM2MwNDRmZTY2NWVmOGRlMjZhNzI0NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVINkhnOC9TK1grRkQ3M0E1Z25yRVE9PSIsInZhbHVlIjoiTHRDRXdHMGhCSFdpYXFsdGxuR1p5MVQwVlVYZ242Mms2M2FlUDN5aEdiRjV2M0pOQ2xiMU8xNUxhenY3aTQ0b3NWN3Bia0xkajhyTnB2VVdVQWoyYWNzWUpmWEtrV1Q0N3RZVXJkNnVRQWpwekdoQ0N6cHpVTDZzalJkT3JDUExESkJ0U0diTnNhem5LaU1JSDlOb24wbWJIRjFKUzFwaEw1TjU5NnQxQlVkdGxlN0Y1Q280eWVUUThGWitGSzBBR0dEdUNUZmR5Z0JSQjZ5R2RqNEpobkxMQ2kvaER3N1VDYk1WUXhZK0d4aXJrdWZwdXJYbW1DNEZVRGIrcjB0VDF2b3ZmUmJ1K2hsR1dFZk4wSTJYZTFCSlNoSDhtSHFIU29OWTBEWFJsN3hacXdwa21ob3VlM1dqMmtUTk5rOS9Kc0ZhSEFlNUZFdVI2eDZua1NOQW9YNllJaGRDY3Q5alFwcGJuTnRJTmhoc25VVHN5UmRCUzhkMGlobVVDakp3bzJzbHVlbGRIYklpZEJRNEVRcDMyYXZaemV0V2J3Ni9iM1N4SjQ0SFBmM05kejFPbE0vbVlITlZKamozTktBRUY5bWNKY3FnUmREUy9YSS9yVnRTZlFxQjAzV2ZEbEFXS05ucGNNaVBQZUtmTjZmWFU5a2dlM3BFd1FSNHpZejQ1Y1BXTGhMN0JJQU10SVZ6azFNYnlScEErYVR4aTV6MGkwVTNUY1VvUnFZa2pqMW9EOVJ1MkQxdEtqejZsQ3Jqb2hyRzFtVm1mRDZjd2pNeVc0SUR6Z2lQRjE2eXhMQ09ZOVNVUmt1VGgrUzZoeThYMDdaMlZERWxwbkExaUxVZCIsIm1hYyI6IjQ5ZDk1ODI3MzNhYmU0NmZkZGI2Y2E4OWYwNGJmNzc2OWYyY2I5MjI3OWZmNzg0NzhjMGJkNmY0ZTcwNTM3OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+