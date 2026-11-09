Пасмурно и прохладно: синоптики рассказали о погоде в Калуге на 9 ноября

Начало рабочей недели в Калужской области встретит жителей пасмурным небом.

Утром 9 ноября температура составит плюс 3 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 6. При этом из-за высокой влажности и ветра реальная температура будет ощущаться как минус 2 утром и плюс 1 днем.

Осадков не ожидается, но влажность воздуха будет держаться на уровне 75-84 процентов. Атмосферное давление останется стабильным — 751 миллиметр ртутного столба. Метеорологи также отмечают, что день пройдет в условиях умеренной магнитной бури.

Согласно народным приметам, 9 ноября отмечается день Нестора. В старину считали, что на Нестора земля стынет и мороз начинает щипать уши.

Если в этот день появится иней — жди сильных морозов, а если снег ляжет на сырую землю, то до весны не доживет.