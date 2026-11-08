День памяти погибших: калужские полицейские вспомнили ушедших из жизни коллег

В воскресенье, 8 ноября, в Центре профессиональной подготовки УМВД по Калужской области прошла церемония, посвященная Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей.

В мероприятии приняли участие курсанты, действующие сотрудники центра и член Общественного совета Гимзер Гиглович Дзадамия. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Организаторы встречи подчеркнули, что очень важно помнить о людях, которые ценой собственной жизни защищали покой граждан. Такие мероприятия помогают воспитывать патриотизм и уважение к профессии среди нового поколения сотрудников полиции.