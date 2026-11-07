В Калужской области узкие специалисты выезжают в детские образовательные учреждения в ноябре
В ноябре 2026 года в Калужской области продолжается практика выездных приёмов узких медицинских специалистов в детские образовательные учреждения.
Врачи посетят несколько городов и районов региона, чтобы провести осмотры детей без необходимости посещения медицинских учреждений.
График выездов специалистов:
10 ноября — г. Кондрово: приём ведёт эндокринолог.
12 ноября — г. Мещовск: невролог.
17 ноября — г. Мосальск: невролог и офтальмолог.
19 ноября — Тарусский район: детский хирург, невролог, ортопед-травматолог и детский уролог.
21 ноября — г. Сухиничи: невролог. 24 ноября — Жуковский район: невролог и ортопед-травматолог.
26 ноября — г. Сухиничи: невролог.
Подобные выездные мероприятия позволяют охватить медицинским осмотром детей, обучающихся в школах и дошкольных учреждениях отдалённых населённых пунктов, и своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем.
Родителям рекомендуется уточнить точное время приёма и список необходимых документов в администрациях соответствующих образовательных учреждений.
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