В Калужской области узкие специалисты выезжают в детские образовательные учреждения в ноябре

В ноябре 2026 года в Калужской области продолжается практика выездных приёмов узких медицинских специалистов в детские образовательные учреждения.

Врачи посетят несколько городов и районов региона, чтобы провести осмотры детей без необходимости посещения медицинских учреждений.

График выездов специалистов:

10 ноября — г. Кондрово: приём ведёт эндокринолог.

12 ноября — г. Мещовск: невролог.

17 ноября — г. Мосальск: невролог и офтальмолог.

19 ноября — Тарусский район: детский хирург, невролог, ортопед-травматолог и детский уролог.

21 ноября — г. Сухиничи: невролог. 24 ноября — Жуковский район: невролог и ортопед-травматолог.

26 ноября — г. Сухиничи: невролог.

Подобные выездные мероприятия позволяют охватить медицинским осмотром детей, обучающихся в школах и дошкольных учреждениях отдалённых населённых пунктов, и своевременно выявить возможные проблемы со здоровьем.

Родителям рекомендуется уточнить точное время приёма и список необходимых документов в администрациях соответствующих образовательных учреждений.