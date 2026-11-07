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Новость дня Общество

Росгвардейцы пресекли более 30 административных правонарушений в Калужской области за неделю

Михаил Тырин
07.11, 18:39
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В период с 2 по 7 ноября 2026 года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калужской области обеспечивали общественный порядок в регионе.

За прошедшую неделю росгвардейцы отработали более 250 выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». Ещё шесть раз сотрудники выезжали по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено около 30 административных правонарушений, по подозрению в совершении преступления задержан один гражданин.

Один из эпизодов произошёл в Малоярославце. Наряд группы задержания выехал по сигналу «тревога» в охраняемый магазин и задержал 37-летнего гражданина, пытавшегося похитить алкоголь.

Ранее мужчина уже трижды совершал хищение товарно-материальных ценностей в этом же магазине. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.

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