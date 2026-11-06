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Россияне чаще всего открывают вклады в начале недели

По данным ВТБ за 9 месяцев 2026 года, клиенты чаще всего открывают вклады в начале недели. На понедельник приходится и самый крупный средний чек.
06.11, 10:40
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Лидером по открытиям вкладов как по доле в объеме, так и по количеству оказался понедельник. На него приходится 28% от всех новых вкладов в течение недели по объему и 24% — в штуках, и самый крупный средний чек по этому продукту за все семь дней.

Каждый пятый вклад открывается во вторник — на этот день приходится 20% всех открытий вкладов. На третьем месте — среда. Несмотря на то, что доля открываемых вкладов по объему и по штукам в среду ниже, чем в два предшествующих дня (17% и 16% соответственно), средняя сумма вклада всего на 8% меньше, чем в понедельник.

Самый непопулярный день для новых вкладов — воскресенье. На конец недели приходится всего 3–5% открытий, и самый низкий средний чек — в два раза ниже, чем в понедельник.

Поведение вкладчиков складывается на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 14% годовых. Аналитики указывают, что в текущих условиях вклады остаются способом зафиксировать доходность на определённый срок. Например, в ВТБ отмечают, что за 9 месяцев 2026 года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% и превысил 67,4 трлн рублей.

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