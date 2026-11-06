В Крыму и Севастополе запускается льготная ипотека

Со 2 ноября в Крыму и Севастополе можно будет оформить ипотечный кредит по государственной программе «Ипотека на новых территориях» по ставке 8% годовых, сумма кредита до 8 млн рублей, первоначальный взнос от 20,1%. Программа распространяется на покупку строящихся жилых помещений или апартаментов у застройщиков.

Некоторые игроки уже заявили о старте приема заявок. Например, ВТБ начинает принимать заявки через экосистему недвижимости М2.

По словам управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого, для многих семей полуострова собственное жилье – действительно важная цель и расширение льготной программы поможет сделать первый шаг к ее достижению: переехать в новую квартиру или апартаменты на более доступных условиях. Кроме того, программа дополнительно поддержит строительную отрасль.