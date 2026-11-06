Активистам «Движения первых» вручили их первые паспорта

В торжественной церемонии, проходившей в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия», приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции МВД России по Калужской области Любовь Первова, руководители и наставники регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Стало уже доброй традицией вручать паспорта юным калужанам в дни важных государственных праздников. Вчера мы отмечали День народного единства. На протяжении веков наши предки сообща строили и развивали страну, вместе преодолевали трудности и побеждали врагов. Вы всегда должны помнить, что вы – граждане великой страны с тысячелетней историей. Получая паспорт, вы приобретаете не только новые права, но обязанности, главная из которых – быть достойным гражданином России и настоящим патриотом. Желаю вам успехов в учебе, реализовать свои таланты и способности, получить достойное образование, выбрать профессию и свой путь в жизни, приносить пользу людям и нашей Родине!», – обратился к ребятам Юрий Моисеев.