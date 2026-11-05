6 из 10 работающих калужан надеются на повышение зарплаты в 2027 году

По данным SuperJob, прибавки к зарплате в следующем году ждут 59% опрошенных жителей Калуги. При этом 1% не рассчитывает на рост дохода — им уже повысили зарплату недавно. Ещё 25% не надеются на прибавку по другим причинам.

Ожидания зависят от возраста: среди тех, кому ещё нет 35 лет, на повышение рассчитывают 66%, в возрастной группе 35–45 лет — 57%, а среди горожан старше 45 лет таких 48%.

Мужчины чуть чаще женщин надеются на рост зарплаты.

Уровень образования тоже играет роль: прибавки ждут 60% людей с высшим образованием и 53% выпускников колледжей и техникумов.

Чаще всего на пересмотр оклада рассчитывают те, кто получает от 100 до 150 тысяч рублей — таких 62%. Среди тех, чья зарплата ниже 100 тысяч, на прибавку надеются 56%, а среди зарабатывающих от 150 тысяч — 60%.