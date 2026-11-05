39 калужан стали победителями «Большой перемены»

В Международном детском центре «Орлёнок» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10-х классов. От Калужской области на финал поехали 39 ребят — и все вернулись с наградами. Об этом 5 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Особенно хорошо выступили школьники из Людиново: команда школы №1 (Варвара Труженникова, Ангелина Игрунева, Даниил Родин, Алина Антохина, Амина Гарбузова, Мария Ильюхина) стала лауреатами I степени. Ещё 15 юных калужан завоевали II степень, а 18 участников стали лауреатами III степени. В числе призёров — ребята из Калуги, Козельска и других городов региона.

Губернатор поблагодарил наставников за поддержку и пожелал ребятам новых достижений. Победители получили не только признание, но и денежные призы — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить на образование или реализацию собственного проекта. Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».