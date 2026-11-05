Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 39 калужан стали победителями «Большой перемены»
Общество

39 калужан стали победителями «Большой перемены»

Дмитрий Ивьев
05.11, 12:51
0 253
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Международном детском центре «Орлёнок» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10-х классов. От Калужской области на финал поехали 39 ребят — и все вернулись с наградами. Об этом 5 ноября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Особенно хорошо выступили школьники из Людиново: команда школы №1 (Варвара Труженникова, Ангелина Игрунева, Даниил Родин, Алина Антохина, Амина Гарбузова, Мария Ильюхина) стала лауреатами I степени. Ещё 15 юных калужан завоевали II степень, а 18 участников стали лауреатами III степени. В числе призёров — ребята из Калуги, Козельска и других городов региона.

Губернатор поблагодарил наставников за поддержку и пожелал ребятам новых достижений. Победители получили не только признание, но и денежные призы — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить на образование или реализацию собственного проекта. Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxyVWpxVWxBbkxlZ0kwNGkyckJxRHc9PSIsInZhbHVlIjoiZjdOSkJOeWlydjlQT3k4UitEUzVrTWl1V1kwckthakdpRktKYndEYS9HM2lxYnFOV3l4NGNtL1o5T2ltY2JMUmxRa2dkVEJpYWlhZlR0S1dweEc1NDMzV0oxOUxGSHRVWHhSRW1sTTJ3Y2ZhaTlWSTdRL1dhQ1d6NWs4L2haQjM5bUZQamsxdVU0R1RHczgxY0VCS0pqVjVVUUU5ZnBTZUt6SnFOMXlvNUFCS3RWMnA5V3RldER5WlBTN2doNFBTZUpSN3dUTVhqdkRkOHhFK0VwdVRIUG5qZjdsYTRZUmY4L0doellTVlh0aklaUm1UWkE1cExPMUdWcEx5QWVtMDd3ZTM3NVBKLzErTElaaGNYUVBqNGtRazN0anJvQ3R4VkF3cFIvNEJxSlFqa2Q5T0pkektkd2E1RzU0L1RoV2MrN0I2UnN0UlVnV3EzZ29rcXE4c0RHZTRuVEdCUVhPc2lhTUVzZEZOenpUbVo0Uy91bmtOODRRcXlIZlpOVnhtMTRpRDcrQ1lnV2ZOTHJ2TnNhL2EwOC93Mm93L3I4a1ZtZUVSNTNTaDFCcFZkSHB0S1VhUVNTRHJ6dWNpU2JyNCIsIm1hYyI6IjkxMDgyN2E3ZWU3MmZlY2M1MTgxNDk5MzJiNzliZjg0NzM2ZTg4YjFjNWM1NjNhNjcxY2NlZTM1NGQzYmQ4YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJycGxSSzN2eUIxaG5uSytudVZ4b1E9PSIsInZhbHVlIjoiQXVlQUh5cmVRRnlVdEwwL0NCVmlWMjBPbldsWGhKbnRKSGQwMHJyQ3krU3UrRk1VNXp3blhIVThqZm9lRlZ3alFVTmZ2S3NTaDNqREU2bjY2eWlwd2ZmZTNCaWJyamVkcnUyOExrdkJjb1ZQaXFTNGZiL04wdUI2YnZ2U2gxNS9TTTVIZ2E3Ty8zWU9lVzJKZGZKZ1Z6clRxUjVEYjhtR0VLZjQ0TEJlaUl4ZWJlY2IzSnBpVjNYZE43dGwzWnZEWGhuR1BSQWxBL0dhNUFlTml5YzlLT1FCOVRFTmVXU3orTjhTUGppQWRVM2NjSDkwcDJFOGhSOXVNem53VFVsazFkY2lRN2FNSk5QanZJNGt3dllsQXZPYzdQT3RDS3p5NGFWVXhJc3NvUzY5dTVZSURPdldZUXdZeGpGcHJmL1FkSmtBQTgxWmNmNWhldWJhQ2JNcFBmUitUN3MxL2MrOWRUSlR2K0o0OFFqY25IK2FKQzEveW5HV2tpUDN6Q1U3RmdzWmdFRkZ1dnlRam8wL0lCRWhvRWNUZk9hM0NSbkhnYmRLZHZLSW8vS29qcG9qREw2dWRPVTZDdW5qK2w2U3EwVDdrTGhxRFhlRjRXazRGNlk5N0JIOVdtL3ZEbkIyajU2Q3I4T3krMlpQSTNUQVNwbUc4SVptRTRhZzg4bDZra3hkMjB6QlRMQlpNOHVJRjdJVU9FSkhjelNQOFVKVlZvK2pDVHM5bEU0bWFuSlhxaWxQTmtZVFQyWklLZ2dTT1FpMVZjYzdBRmt3WG9MRTlpWEdPN2dHclU5Z3h3T2tsSHNVdjVWTTV4UUZ3ME4yWlhlNW0xTzllRmJTSVVzSSIsIm1hYyI6ImQyODU4MGFkZmY2OTA4OThjNzdjNDExOTdlZGMxYTg4Y2FiYzkzNmU1YWZjMzIzMWM0ZGNlMjc2YTcxZWNkYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+