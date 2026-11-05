Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году

Объем средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года превысит 11 трлн рублей, оценивает ВТБ. За девять месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств населения в банках.

Накопительные счета совмещают начисление процентов с возможностью снять деньги в любой момент без потери дохода. Это объясняет приток средств клиентов, которые делят сбережения на долгосрочную и ликвидную части, перенося часть денег со срочных вкладов и текущих счетов, рассказали в ВТБ.

Например, на накопительных счетах только этого банка по итогам октября хранится 2 триллиона рублей, а прирост за месяц составил более 100 миллиардов. В начале ноября условия начисления процентов изменились, что может также поспособствовать росту накоплений.

— В конце года мы ожидаем дальнейшего прироста накопительных счетов за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов. В ноябре-декабре рынок может увеличиться более чем на 600 млрд рублей — это вдвое больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года, — рассказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По той же оценке, общий объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 триллиона рублей.