Юнармеец из Калужской области провёл День народного единства вместе с Путиным

Пятнадцатилетний Глеб Соколов из посёлка Полотняный Завод побывал на праздничных мероприятиях в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В День народного единства президент вместе с молодёжью со всей страны возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а затем посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни». Среди участников был и Глеб. Сам юноша назвал эмоции от встречи с главой государства непередаваемыми.

Глеб с 10 лет является юнармейцем. На такой выбор во многом повлиял его отец — он ушёл на фронт с начала СВО, а сейчас восстанавливается в госпитале после ранения.

В свободное время юноша занимается спортом, ходит в походы и на рыбалку.

Ещё губернатор отметил, что Глеб проявляет заботу и в обычной жизни: в его доме живут три кошки, которых мальчик подобрал на улице.