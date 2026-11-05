Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юнармеец из Калужской области провёл День народного единства вместе с Путиным
Общество

Юнармеец из Калужской области провёл День народного единства вместе с Путиным

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:29
0 303
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пятнадцатилетний Глеб Соколов из посёлка Полотняный Завод побывал на праздничных мероприятиях в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В День народного единства президент вместе с молодёжью со всей страны возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а затем посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни». Среди участников был и Глеб. Сам юноша назвал эмоции от встречи с главой государства непередаваемыми.

Глеб с 10 лет является юнармейцем. На такой выбор во многом повлиял его отец — он ушёл на фронт с начала СВО, а сейчас восстанавливается в госпитале после ранения.

В свободное время юноша занимается спортом, ходит в походы и на рыбалку.

Ещё губернатор отметил, что Глеб проявляет заботу и в обычной жизни: в его доме живут три кошки, которых мальчик подобрал на улице.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNHN2o0MDlCVFVvVkc0KzE2SjFORFE9PSIsInZhbHVlIjoiTi9mZm1ITjdIcm5PaUNQa3RBdVA4TS9lVzZMVUV2Y0N3K3pONUFzanEvSHhIVUNWUmdnYTNqR1dFRWd2TTh2MUVURGc0Y2hEZUZ6NGNGdUxBdkZidzRJNWg1S1lsbkVLVzhHYWpON0NhRzE3VHpkNnM5dzBhWkt5V0hCTE5tSzk5ZTdPVkx4UG5zK3hTSyt4MG4zVlRJeHpXWTRRRTEzaFlBUlpzN1J1WHJBVjN1TmRlRy9oVTFuTlhRaDg4a1VYblNyQUZRd1NVVTl3YmNESmZvQ3hXb3VTR3BqSzVZbUlGTDZZeTJ0TERicWZxazNGRUpEZkJyWEhiTGM1MXc1UkVuandKak40YTZXZ1NweHdhVlRDUVhrYzNFSnAwS1NSSVJqNjJ5Q0J6OFJncE5WWllEdEthUitpbG9LcXg3V3BDdVZrMTBQdFdLSU1zaTk1bEFmSWpjZzV1M2thVGdOY2VjOFl3MVZkdmtOdUV0QTdsZWhLY3MyT2ZKMW9OYkdvSjFUWGZPOXE0NDJoRTZ6Tnp1V24vNlZhTHZFMVhWSCtiaW1mS0Fuc3NkZDNveHYwKzloSTdOVEN5NzBHemFuMCIsIm1hYyI6ImY3ZTFhMTFkNTExZTlkM2NmMDMwZTI4ZGUyNjg3NjBmOTBmMzlkMzkzYTRjZWUzY2RmZDEwNzg4MmYyZjhiMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktpTlgrbGhzZmZ6VFhaZndwa3Vpa2c9PSIsInZhbHVlIjoiQngycVl6WlZ3UTZGZTZZd09xaDgzUDNTVjJURisvcmJCMVhJTVdPUWl6R0NFZjFxS3VzOWdkaXZBcXZuZjY5NGF6WjV4VnlwVmk4RzlTTGRKYkJUZ014VVJrRUJKZENFaVJRRHJTYmlRdGtuT3F4UmxWN0JrMEtTMy96NWcwSVBXMVE5NEJVa1doSHRmM01VaGNBZnRDdnFKRmo3cUdLWmpWSEJaUGpsMzQwRkdsK1BVWEpaY0t3UDVocVIwbzBnR0lnMWcwanVnbEdPeHNBcENGVW9DaEc3V0lZR0N4bktPczlUQTV0M0dqZnc1SDVaRnRZUDl4a280RHU2SDNLaWh3QU5qMnM5YnB3TU1zU3lkQjRlWmdpWUpBTytSNmw4Y2NzdkZKZkhXd0VxMVNwUDAxTU1ZSGg3TEFac05welZsbmpIRlF6UnIxNVMxeVlwTUlDT3NpNjdsV0dva0szTFhzbE5vRmZiNzN3ZUpoUzVQaGtQV1RlaWh3ZnQxUGVxeXBadzVXVnVaRFQvUDFUL3llUXk4VUlhU2MzVG1KYVM5STA2a0JPM3dyeFR6SjZkSlFHdU9vTzBRK1MybFpYdWIxQnJYQ21raGU3UlpnTTFER0pFRGFRaGdrME5pajM0bmhMeS80VXd3dVpBb1NscmNuSmk1dTVCK0pzM0g5MEdMWDdQMUFPSnJwWGhvMk1WVlVQdUxwcTh4ZkEzQ2wrTjRzcXVsbWVMblpJWXEyUTRkOHAzVVZOL2ZicGdtRkJ1MWUwMkVhZGpBcDkyN24yM3RHRGJORHhCdUVKQUZUMFZrand5ZDY0UjFKdjdMd245S3JwaEloS2lYcFdEUm4vdCIsIm1hYyI6ImIyMzM5OTE1N2MwZTJhNzg5ZjI4NzM1OTY4NDZiOGMyYzQ0M2Q2ZWQxYjkwNGU4MTBjYTk2NDk0N2M1NmY2MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+