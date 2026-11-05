Юнармеец из Калужской области провёл День народного единства вместе с Путиным
Пятнадцатилетний Глеб Соколов из посёлка Полотняный Завод побывал на праздничных мероприятиях в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В День народного единства президент вместе с молодёжью со всей страны возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, а затем посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни». Среди участников был и Глеб. Сам юноша назвал эмоции от встречи с главой государства непередаваемыми.
Глеб с 10 лет является юнармейцем. На такой выбор во многом повлиял его отец — он ушёл на фронт с начала СВО, а сейчас восстанавливается в госпитале после ранения.
В свободное время юноша занимается спортом, ходит в походы и на рыбалку.
Ещё губернатор отметил, что Глеб проявляет заботу и в обычной жизни: в его доме живут три кошки, которых мальчик подобрал на улице.
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