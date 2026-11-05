Губернатор Калужской области наградил девятерых солдат

Владислав Шапша подписал постановление о вручении девяти участникам специальной военной операции медали Калужской области «За мужество и самоотверженность». Решение принято по инициативе командира мотострелкового полка с позывным Гранит.

Глава региона отметил, что бойцы проявляют храбрость и отвагу, отстаивая свободу и независимость Родины. Награждение приурочили ко Дню народного единства.

Награды передали в подразделение на передовую, первую группу бойцов наградили в торжественной обстановке.