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Общество

Губернатор Калужской области наградил девятерых солдат

Дмитрий Ивьев
05.11, 07:18
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Владислав Шапша подписал постановление о вручении девяти участникам специальной военной операции медали Калужской области «За мужество и самоотверженность». Решение принято по инициативе командира мотострелкового полка с позывным Гранит.

Глава региона отметил, что бойцы проявляют храбрость и отвагу, отстаивая свободу и независимость Родины. Награждение приурочили ко Дню народного единства.

Награды передали в подразделение на передовую, первую группу бойцов наградили в торжественной обстановке.

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