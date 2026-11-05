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Общество

В Калуге отпраздновали День народного единства

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:10
0 298
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Торжества прошли в городском парке культуры и отдыха. Калужан поздравили глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев.

Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«Во все времена единство и сплочённость нашего народа помогали России преодолеть любые трудности, выстоять и победить самых сильных и опасных врагов. И сегодня мы вместе прилагаем все усилия, чтобы помочь нашим защитникам, приблизить нашу общую победу. Поздравляю с праздником, желаю успехов, счастья, мира, добра и благополучия! Скорейшей победы нашей Родине!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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