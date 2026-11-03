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Общество

В Износковском округе появился современный агротехнологический класс

Дмитрий Ивьев
03.11, 16:01
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На новой учебной площадке старшеклассники будут изучать направление «Эффективное животноводство и современные корма».

Для практики в классе оборудовали гидропонную ферму, установили цифровые лаборатории, микроскопы, а ещё есть интерактивный 3D-атлас анатомии животных и другое современное оборудование. Так ребята смогут не только читать про сельское хозяйство в учебниках, но и на деле познакомиться с технологиями, которые уже используют в отрасли.

Главная цель таких классов - рассказать школьникам о профессиях в агропромышленном комплексе и помочь определиться с будущей специальностью.

Сейчас в Калужской области агротехнологические классы работают в 33 школах — всего их 75. В проекте задействованы вузы, колледжи и предприятия региона.

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