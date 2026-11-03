Калужане выиграли три награды на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»
В номинации «Лучший специалист МФЦ» лауреатом стала Анастасия Махрова из Кировского округа.
Калужанка Алина Минакова среди лучших наставников в стране.
- Наша практика применения беспилотных авиасистем для доставки документов отмечена в категории «Инновации будущего в МФЦ», - рассказал также губернатор Владислав Шапша. - Отличные результаты. Поздравляю победителей.
Конкурс проводит Минэкономразвития РФ, в этом году поступила 201 заявка из 75 регионов.
По итогам 2025 года МФЦ Калужской области вошёл в топ-25 рейтинга эффективности Минэка России.
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