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Общество

Калужане выиграли три награды на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»

Дмитрий Ивьев
03.11, 15:22
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В номинации «Лучший специалист МФЦ» лауреатом стала Анастасия Махрова из Кировского округа.

Калужанка Алина Минакова среди лучших наставников в стране.

- Наша практика применения беспилотных авиасистем для доставки документов отмечена в категории «Инновации будущего в МФЦ», - рассказал также губернатор Владислав Шапша. - Отличные результаты. Поздравляю победителей.

Конкурс проводит Минэкономразвития РФ, в этом году поступила 201 заявка из 75 регионов.

По итогам 2025 года МФЦ Калужской области вошёл в топ-25 рейтинга эффективности Минэка России.

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